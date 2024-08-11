ВСУ обстреляли сразу три населенных пункта Белгородской области

Под повторный обстрел попал город Шебекино. Мирный житель получил осколочные ранения предплечья и ноги.

В селе Дроновка беспилотник сбросил боеприпас рядом с частным домом. В населенном пункте Борки дрон сдетонировал у домовладения.

Накануне три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ по городу Шебекино, передает «Радиоточка НСН».

