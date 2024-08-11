ВСУ обстреляли сразу три населенных пункта Белгородской области
11 августа 202416:28
Три населенных пункта Белгородской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Под повторный обстрел попал город Шебекино. Мирный житель получил осколочные ранения предплечья и ноги.
В селе Дроновка беспилотник сбросил боеприпас рядом с частным домом. В населенном пункте Борки дрон сдетонировал у домовладения.
Накануне три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ по городу Шебекино, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru