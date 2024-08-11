ВСУ обстреляли сразу три населенных пункта Белгородской области

Три населенных пункта Белгородской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Две женщины пострадали из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Под повторный обстрел попал город Шебекино. Мирный житель получил осколочные ранения предплечья и ноги.

В селе Дроновка беспилотник сбросил боеприпас рядом с частным домом. В населенном пункте Борки дрон сдетонировал у домовладения.

Накануне три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ по городу Шебекино, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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