Две женщины пострадали из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Две женщины пострадали в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму и осколочное ранение плеча, а вторая — осколочные ранения спины. На данный момент они отправлены в одну из городских больниц Белгорода.

Как уточнил Гладков, позже также поступила информация о еще двух атаках ВСУ на автомобили в селе Коновалово Волоконовского района и поселке Политотдельский Белгородского района. Пострадавших в ходе этих атак нет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской, Брянской, Курской областях ввели режим контртеррористической операции, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

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