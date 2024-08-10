Две женщины пострадали из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Две женщины пострадали в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму и осколочное ранение плеча, а вторая — осколочные ранения спины. На данный момент они отправлены в одну из городских больниц Белгорода.
Как уточнил Гладков, позже также поступила информация о еще двух атаках ВСУ на автомобили в селе Коновалово Волоконовского района и поселке Политотдельский Белгородского района. Пострадавших в ходе этих атак нет.
Ранее сообщалось, что в Белгородской, Брянской, Курской областях ввели режим контртеррористической операции, напоминает «Радиоточка НСН».
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