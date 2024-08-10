Две женщины пострадали из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

По его словам, одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму и осколочное ранение плеча, а вторая — осколочные ранения спины. На данный момент они отправлены в одну из городских больниц Белгорода.

Как уточнил Гладков, позже также поступила информация о еще двух атаках ВСУ на автомобили в селе Коновалово Волоконовского района и поселке Политотдельский Белгородского района. Пострадавших в ходе этих атак нет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской, Брянской, Курской областях ввели режим контртеррористической операции, напоминает «Радиоточка НСН».

