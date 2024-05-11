Подполье: В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов
Украинскую диверсионную группу, попытавшуюся высадиться на острове Нестрига, ликвидировали в Херсонской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
По его словам, местные жители сообщили о выходе из города Кизомыс украинской ДРГ — семи человек из состава 123 бригады теробороны 188 батальона ВСУ. Диверсанты на лодке переправились на остров.
«Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли», — отметил подпольщик.
Ранее Лебедев сообщил об ударах по складам ВСУ и расположению военнослужащих в Харькове и области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru