ВСУ обстреляли школу в Запорожской области
Украинская сторона обстреляла школу в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, в момент атаки в учреждении находились 106 детей. Пострадавших нет, сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Обстрел произошел в Каменке-Днепровской.
Балицкий поручил комитету по безопасности региона проработать все варианты для максимального обеспечения безопасности учебных учреждений.
Ранее в результате украинского обстрела был ранен глава администрации Яснозоренского сельского поселения Белгородской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru