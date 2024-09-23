ВСУ обстреляли школу в Запорожской области

По его словам, в момент атаки в учреждении находились 106 детей. Пострадавших нет, сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Обстрел произошел в Каменке-Днепровской.



Балицкий поручил комитету по безопасности региона проработать все варианты для максимального обеспечения безопасности учебных учреждений.

Ранее в результате украинского обстрела был ранен глава администрации Яснозоренского сельского поселения Белгородской области, напоминает «Свободная пресса».

