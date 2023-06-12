ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области
12 июня 202311:33
Украинские войска обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, обстрелу подверглась окраина населенного пункта.
«Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, зафиксированы повреждения фасада постройки на территории сельхозпредприятия. Никто не пострадал. Специалисты устраняют последствия обстрела.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru