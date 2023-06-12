ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, обстрелу подверглась окраина населенного пункта.

«Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, зафиксированы повреждения фасада постройки на территории сельхозпредприятия. Никто не пострадал. Специалисты устраняют последствия обстрела.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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