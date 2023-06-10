Мужчина погиб из-за обстрела Донецка
10 июня 202319:17
В результате украинского обстрела Петровского района Донецка погиб мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
По его словам, погибший мужчина был 1960 года рождения.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о смерти женщины при обстреле пунктов временного размещения на Арабатской стрелке.
Ранее ВСУ ударили по детскому лагерю на Арабатской стрелке, погиб один человек, еще один был ранен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru