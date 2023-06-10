Мужчина погиб из-за обстрела Донецка

В результате украинского обстрела Петровского района Донецка погиб мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

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По его словам, погибший мужчина был 1960 года рождения.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о смерти женщины при обстреле пунктов временного размещения на Арабатской стрелке.

Ранее ВСУ ударили по детскому лагерю на Арабатской стрелке, погиб один человек, еще один был ранен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Швабе
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