ВСУ обстреляли село Витязево в Белгородской области

По его словам, в результате были повреждены повреждены линии электропередачи и газоснабжения, а также один частный жилой дом, а именно фасад, окна, кровля и забор.

«Многодетную семью переселили в безопасное место... Жертв и пострадавших нет... Оперативные и аварийные службы находятся на месте», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что украинские силовики обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».