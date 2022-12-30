ВСУ обстреляли село Витязево в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telkegram-канале заявил, что под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района.

В Белгородской области после обстрела ВСУ пострадали пять человек, один погиб

По его словам, в результате были повреждены повреждены линии электропередачи и газоснабжения, а также один частный жилой дом, а именно фасад, окна, кровля и забор.

«Многодетную семью переселили в безопасное место... Жертв и пострадавших нет... Оперативные и аварийные службы находятся на месте», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что украинские силовики обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ОбстрелБелгородСпецоперацияВСУ
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