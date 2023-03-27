ВСУ обстреляли село в Белгородской области

По его словам, в результате обстрела повреждены заборы и фасады трех частных домов, выбиты стекла. Отмечается, что также было нарушено газоснабжение села.



Глава региона отметил, что в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.



Ранее Пригожин предупредил о планах ВСУ атаковать Белгород и пойти к Крыму.

