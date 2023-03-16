СМИ: В Белгородской области украинский снайпер ранил российского пограничника

Снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Гладков сообщил, что над Белгородским районом сбили беспилотник

По информации СМИ, солдата ранили из дальнобойной западной винтовки с расстояния полутора километров. Отмечается, что позицию снайпера ВСУ расстреляли из артиллерии.

Уточняется, что военнослужащий, прикомандированный из Калининграда в Белгородскую область, получил ранение в ногу и был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает, пишет Mash.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородской областью. Пострадала женщина. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, на место ЧП выехали глава Белгородского района Владимир Перцев, оперативные и аварийные службы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелгородСпецоперацияВСУПограничники
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