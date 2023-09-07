ВСУ обстреляли село Новопетровка Белгородской области

Под обстрел украинской стороны попало село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков,

Шесть человек пострадали в результате украинского обстрела Волновахи

По его словам, по населенному пункту было выпущено четыре снаряда ствольной артиллерии. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, но у двух частных жилых домов выбиты окна.

Кроме того, при обстреле загорелась сухая трава на площади 100 квадратных метров, сейчас пожар потушен силами ДПД, отметил Гладков.

Ранее стало известно, что под обстрел со стороны Украины в среду вечером попал поселок Уразово Валуйского округа, передает RT.

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Фото: t.me/gubernator_46
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