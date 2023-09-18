Старовойт: При обстреле Теткино повреждены 11 жилых домов

Украинские войска дважды за утро обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, повреждены крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Всего зафиксирован 21 прилет. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа», — написал глава области в Telegram-канале.

Старовойт пообещал, что власти окажут помощь в ремонте собственникам домовладений.

Позже губернатор заявил об одной пострадавшей при обстреле. Местная жительница получила ранения средней степени тяжести, медики Глушковской районной больницы оказывают женщине необходимую помощь.

Ранее ВСУ обстреляли курское село Плехово, в результате погиб 30-летний мужчина, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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