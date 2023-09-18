Старовойт: При обстреле Теткино повреждены 11 жилых домов
Украинские войска дважды за утро обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, повреждены крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Всего зафиксирован 21 прилет. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа», — написал глава области в Telegram-канале.
Старовойт пообещал, что власти окажут помощь в ремонте собственникам домовладений.
Позже губернатор заявил об одной пострадавшей при обстреле. Местная жительница получила ранения средней степени тяжести, медики Глушковской районной больницы оказывают женщине необходимую помощь.
Ранее ВСУ обстреляли курское село Плехово, в результате погиб 30-летний мужчина, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Ирана анонсировал обмен заключенными с США
- Ъ: Ограничения КНР на экспорт привели к дефициту дронов и запчастей к ним в РФ
- ВСУ обстреляли село Лемешовка Брянской области
- Старовойт: При обстреле Теткино повреждены 11 жилых домов
- «Толстый и старый»: Шуфутинский похудел на 18 килограммов после слов жены
- Аналитик Пейн: подорожание бензина будет головной болью для Байдена в 2024 году
- Адвокат Алаудинова попросил Следком возбудить дело о дискредитации армии
- Рогов предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР
- В сети появился трейлер фильма «Триггер»
- В бундестаге заявили, что решение о поставках Taurus ВСУ примут в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru