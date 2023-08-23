ВСУ обстреляли село Лавы под Белгородом

Украинские войска обстреляли село Лавы в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области

«Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. <...> Выбиты 4 окна и посечен фасад здания», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал, оперативные службы работают на месте.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Поповка, пострадавших нет, сообщает телеканал «360».

Накануне обстрелу подверглись Донецк и Ясиноватая, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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