ВСУ обстреляли село Лавы под Белгородом
23 августа 202307:42
Украинские войска обстреляли село Лавы в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. <...> Выбиты 4 окна и посечен фасад здания», — написал губернатор в Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал, оперативные службы работают на месте.
Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Поповка, пострадавших нет, сообщает телеканал «360».
Накануне обстрелу подверглись Донецк и Ясиноватая, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru