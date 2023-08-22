ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области
22 августа 202317:33
Под украинский обстрел попало село Поповка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
При обстреле был поврежден частный дом - в нем выбило окна, посекло фасад и забор. Даже снаряды задели линию газоснабжения.
Ранее в Донецке две женщины получили ранения из-за взрыва кассетного боеприпаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru