ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Украинская армия обстреляла села на территории Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в селе Казначеевка снаряд упал на территорию школы. Взрывной волной выбиты стекла. Пострадавших нет.

В селе Бирюч повреждено частное домовладение и линия электропередачи. Над городом Валуйки сбита ракета.

«Оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследование территорий», - написал губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил об отмене всех массовых мероприятий в городе на День Победы. Он уточнил, что решение принято в целях безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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