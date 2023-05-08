ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

По его словам, в селе Казначеевка снаряд упал на территорию школы. Взрывной волной выбиты стекла. Пострадавших нет.

В селе Бирюч повреждено частное домовладение и линия электропередачи. Над городом Валуйки сбита ракета.

«Оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследование территорий», - написал губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил об отмене всех массовых мероприятий в городе на День Победы. Он уточнил, что решение принято в целях безопасности, передает «Радиоточка НСН».

