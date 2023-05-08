ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
Украинская армия обстреляла села на территории Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Казначеевка снаряд упал на территорию школы. Взрывной волной выбиты стекла. Пострадавших нет.
В селе Бирюч повреждено частное домовладение и линия электропередачи. Над городом Валуйки сбита ракета.
«Оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследование территорий», - написал губернатор.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил об отмене всех массовых мероприятий в городе на День Победы. Он уточнил, что решение принято в целях безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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