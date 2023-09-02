ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области

Под украинский обстрел попало село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, украинская сторона дважды атаковала село взрывными устройствами, которые сбрасывались с беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал, отметил Гладков.

Он уточнил, что взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного жилого дома, а также повредило один автомобиль. Кроме того, поврежден один инфраструктурный объект связи.

Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
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