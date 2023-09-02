ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области

По его словам, украинская сторона дважды атаковала село взрывными устройствами, которые сбрасывались с беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал, отметил Гладков.



Он уточнил, что взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного жилого дома, а также повредило один автомобиль. Кроме того, поврежден один инфраструктурный объект связи.



Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

