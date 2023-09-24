ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский район Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

СМИ: танковый завод в Харькове попал под ракетный обстрел

Удар нанесен по деревне Елизаветовка. Под обстрел попал машинно-тракторный двор сельхозпредприятия. Пострадавших нет.

«Также 5 прилетов зафиксировано в посёлке Тёткино, пострадавших и повреждений нет», - добавил Старовойт.

Беспилотник ВСУ в воскресенье атаковал поселок Новый Волоконского района Белгородской области. Ранения получил водитель автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры