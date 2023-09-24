ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Курской области
24 сентября 202315:29
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский район Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Удар нанесен по деревне Елизаветовка. Под обстрел попал машинно-тракторный двор сельхозпредприятия. Пострадавших нет.
«Также 5 прилетов зафиксировано в посёлке Тёткино, пострадавших и повреждений нет», - добавил Старовойт.
Беспилотник ВСУ в воскресенье атаковал поселок Новый Волоконского района Белгородской области. Ранения получил водитель автомобиля, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru