ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Курской области

89 снарядов по территории Белгородской области выпустили ВСУ Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики готовят эвакуацию части местного населения в Армению Товарищеский матч мужских национальных команд России и Кении по футболу запланирован на 16 октября В Московском зоопарке выяснили пол детеныша панды