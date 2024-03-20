ВСУ обстреляли промышленное предприятие в курском Теткино

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

Старовойт: В Курске упали обломки сбитой ракеты С-200

По словам губернатора, населенный пункт подвергся обстрелу несколько раз за утро.

«Зафиксированы прилеты в районе промышленного предприятия», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что власти уточняют данные о повреждениях домовладений и при необходимости помогут местным жителям в ремонте.

Ранее над Курской областью уничтожили украинскую зенитную управляемую ракету С-200, обломки упали в некоторых районах Курска, напоминает «Свободная пресса». Никто не пострадал.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

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