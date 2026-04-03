Следком назвал предварительную причину схода вагонов в Ульяновской области
Сход вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области, по предварительной информации, произошёл из-за ненадлежащего технического состояния железнодорожного полотна. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ пишет RT.
В ведомстве указали, что для проведения криминалистической экспертизы с места ЧП были изъяты фрагменты железнодорожного полотна.
Отмечается, что следственно-оперативная группа продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что при сходе вагонов поезда Челябинск - Москва пострадали 22 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
