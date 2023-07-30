ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области
30 июля 202319:42
Украинская армия в воскресенье вечером обстреляла поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Повреждения получили два частных дома и линия электропередачи.
«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», - отметил Гладков.
Украинская армия 29 июля обстреляла многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru