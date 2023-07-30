ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области

Украинская армия в воскресенье вечером обстреляла поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По белгородским селам ВСУ нанесли 75 ударов

Пострадавших нет. Повреждения получили два частных дома и линия электропередачи.

«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», - отметил Гладков.

Украинская армия 29 июля обстреляла многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУУкраинаБелгородская область

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