ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области
17 апреля 202312:13
Украинские войска обстреляли поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, при обстреле никто не пострадал.
«В результате ... на ферме загорелось сенохранилище», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
На место выехали оперативные и аварийные службы, которые ликвидируют последствия ЧП.
Ранее из-за обстрела ВСУ было повреждено общежитие шахты имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка, напоминает РЕН ТВ.
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru