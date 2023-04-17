ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

Украинские войска обстреляли поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородской области

По предварительным данным, при обстреле никто не пострадал.

«В результате ... на ферме загорелось сенохранилище», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

На место выехали оперативные и аварийные службы, которые ликвидируют последствия ЧП.

Ранее из-за обстрела ВСУ было повреждено общежитие шахты имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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