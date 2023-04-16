ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородской области
Под обстрел украинской армии попала птицефабрика в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Предприятие расположено в Шебекинском городском округе. В результате обстрела повреждены фасад и кровля административного корпуса, уничтожен автомобиль, уточнил Гладков.
«Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории», - написал глава региона.
Беспилотный аппарат ВСУ 2 марта подорвал жилой дом в поселке Сушаны Брянской области, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru