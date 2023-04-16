ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородской области

Под обстрел украинской армии попала птицефабрика в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Энергодар минами с надписью «С Пасхой»

Предприятие расположено в Шебекинском городском округе. В результате обстрела повреждены фасад и кровля административного корпуса, уничтожен автомобиль, уточнил Гладков.

«Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории», - написал глава региона.

Беспилотный аппарат ВСУ 2 марта подорвал жилой дом в поселке Сушаны Брянской области, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелБелгородВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры