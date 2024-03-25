ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино

По его словам, в результате обстрела пострадавших нет. Повреждения получил частный жилой дом: у него посечен фасад и кровля, выбиты окна.

Осколками посечен автомобиль. Также повреждена кровля в здании местного сельхозпредприятия, отметил Гладков.

Накануне четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Украины. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 снаряда реактивной системы залпового огня «Вампир», передает «Радиоточка НСН».

