ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино

Поселок Красное Шебекинского городского округа попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате обстрела пострадавших нет. Повреждения получил частный жилой дом: у него посечен фасад и кровля, выбиты окна.

Осколками посечен автомобиль. Также повреждена кровля в здании местного сельхозпредприятия, отметил Гладков.

Накануне четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Украины. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 снаряда реактивной системы залпового огня «Вампир», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгородская область

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