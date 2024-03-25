ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино
Поселок Красное Шебекинского городского округа попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела пострадавших нет. Повреждения получил частный жилой дом: у него посечен фасад и кровля, выбиты окна.
Осколками посечен автомобиль. Также повреждена кровля в здании местного сельхозпредприятия, отметил Гладков.
Накануне четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Украины. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 снаряда реактивной системы залпового огня «Вампир», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru