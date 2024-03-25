Четырехлетний ребенок попал в реанимацию после обстрела ВСУ в Каховке

Четырехлетняя жительница Каховки (Херсонская области) после обстрела ВСУ оказалась в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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По его словам, причиной трагедии стало попадание украинской ракеты в жилой дом. Также, отметил Сальдо, ракетный удар уничтожил объект розничной торговли.

Ранее подразделения ПВО успешно отразили вражескую ракетную атаку в Ростовской области, между Новочеркасском и Батайском.

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ФОТО: РИА Новости
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