Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области
31 августа 202317:51
Под украинский обстрел попал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в населенном пункте зафиксировали пять прилетов. Уточняется, что осколками снарядов были повреждены крыши, окна и фасады в четырех домах.
В результате инцидента никто не пострадал, отметил Старовойт.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Александровка в Донецке, пострадала женщина 1972 года рождения, пишет «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru