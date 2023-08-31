Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

Кабмин выделит еще более 30 млрд руб. на повышение зарплат бюджетников Лавров заявил о готовности РФ нарастить поставки газа в Турцию Путин дистанционно открыл мост через Енисей в Красноярском крае СМИ: Продюсера Палагаева обвинили в убийстве экс-депутата из Дагестана Тяжелоатлетка Каширина дисквалифицирована на 8 лет