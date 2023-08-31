Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

Под украинский обстрел попал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

При обстреле Горловки погиб мужчина

По его словам, в населенном пункте зафиксировали пять прилетов. Уточняется, что осколками снарядов были повреждены крыши, окна и фасады в четырех домах.

В результате инцидента никто не пострадал, отметил Старовойт.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Александровка в Донецке, пострадала женщина 1972 года рождения, пишет «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУКурская ОбластьОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры