ВСУ обстреляли поселок Белая Березка под Брянском

Поселок Белая Березка Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Три человека погибли при повторном обстреле белгородского села Лавы

«В результате обстрела нарушено энергоснабжение», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, никто не пострадал, пишет RT. На месте происшествия работают специалисты оперативных и экстренных служб.

Ранее ВСУ обстреляли брянское село Зерново, в результате получил повреждения деревянный храм, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБрянская Область

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