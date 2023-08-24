ВСУ обстреляли поселок Белая Березка под Брянском
24 августа 202308:30
Поселок Белая Березка Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате обстрела нарушено энергоснабжение», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, никто не пострадал, пишет RT. На месте происшествия работают специалисты оперативных и экстренных служб.
Ранее ВСУ обстреляли брянское село Зерново, в результате получил повреждения деревянный храм, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru