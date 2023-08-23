Три человека погибли при повторном обстреле белгородского села Лавы

Как отметил губернатор, ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. В это время на улице находились люди.

«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но ... травмы были несовместимы с жизнью», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Утром 23 августа ВСУ сбросили на территорию санатория в Лавах две гранаты, в результате были выбиты четыре окна и поврежден фасад здания, пишет RT.

