Три человека погибли при повторном обстреле белгородского села Лавы
Украинские войска повторно обстреляли территорию санатория в селе Лавы в Валуйском городском округе Белгородской области, погибли три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. В это время на улице находились люди.
«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но ... травмы были несовместимы с жизнью», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.
Утром 23 августа ВСУ сбросили на территорию санатория в Лавах две гранаты, в результате были выбиты четыре окна и поврежден фасад здания, пишет RT.
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