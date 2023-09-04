ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Брянской области
4 сентября 202320:24
Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших нет. Повреждение получило административное здание.
«На месте работают оперативные и экстренные службы», - отметил губернатор.
ВСУ в понедельник пытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Беспилотник противника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru