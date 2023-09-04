ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Брянской области

Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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Пострадавших нет. Повреждение получило административное здание.

«На месте работают оперативные и экстренные службы», - отметил губернатор.

ВСУ в понедельник пытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Беспилотник противника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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