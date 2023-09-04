ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Брянской области

Переговоры президентов России и Турции в Сочи нельзя считать неудачей для Эрдогана, заявил эксперт ВШЭ Андрей Чупрыгин Шойгу прокомментировал кадровые перестановки в министерстве обороны Украины Учения «Запад» в этом году проводиться не будут Путин поручил правительству пересадить чиновников на отечественные автомобили