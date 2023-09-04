Минобороны сообщило о сбитом в небе над Курской областью беспилотнике

Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Глава Брянской области заявил об атаке ВСУ на Клинцовскую ТЭЦ

Отмечается, что очередной летательный аппарат был уничтожен в понедельник в районе 16:30 по московскому времени.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», - говорится в сообщении.

Ранее полковник запаса Павел Калмыков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» указал на незаурядность новых дронов ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Курская ОбластьМинобороны РФ

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