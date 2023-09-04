Минобороны сообщило о сбитом в небе над Курской областью беспилотнике
4 сентября 202318:15
Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что очередной летательный аппарат был уничтожен в понедельник в районе 16:30 по московскому времени.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», - говорится в сообщении.
Ранее полковник запаса Павел Калмыков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» указал на незаурядность новых дронов ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru