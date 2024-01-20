ВСУ обстреляли окраину села в Белгородской области

Под украинский обстрел попала окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе. В результате падения беспилотника была повреждена линия газоснабжения.

Глава региона отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков заявил, что ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и одноименным районом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаОбстрелВСУ

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