ВСУ обстреляли окраину села в Белгородской области
20 января 202417:19
Под украинский обстрел попала окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе. В результате падения беспилотника была повреждена линия газоснабжения.
Глава региона отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Гладков заявил, что ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и одноименным районом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru