Гладков: под обстрел попало село Новая Таволжанка

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа вновь оказалось под обстрелом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки

Пострадавших нет. Повреждены четыре частных домовладения, газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы устраняют последствия, отметил Гладков.

Глава региона уточнил, что атака велась и с помощью дрона. Беспилотник врезался в автомобиль. Пострадавших нет.

«Оперативные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается», - добавил Гладков.

Накануне в результате обстрела Белгородской области погиб один человек, трое пострадали, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры