Гладков: под обстрел попало село Новая Таволжанка
Село Новая Таволжанка Шебекинского округа вновь оказалось под обстрелом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Повреждены четыре частных домовладения, газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы устраняют последствия, отметил Гладков.
Глава региона уточнил, что атака велась и с помощью дрона. Беспилотник врезался в автомобиль. Пострадавших нет.
«Оперативные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается», - добавил Гладков.
Накануне в результате обстрела Белгородской области погиб один человек, трое пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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