ВСУ обстреляли курский поселок Теткино

Поселок Теткино Курской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Средства ПВО сбили над российскими регионами 28 украинских беспилотников

В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Населенный пункт частично остался без света.

Осколками повреждено одно из домовладений, отметил Старовойт. Власти окажут помощь в устранении последствий, пообещал он.

Мэр Курска Игорь Куцак 16 октября сообщил о повреждении пяти домов в результате массовой атаки беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры