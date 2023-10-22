ВСУ обстреляли курский поселок Теткино

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Мэр Курска Игорь Куцак 16 октября сообщил о повреждении пяти домов в результате массовой атаки беспилотников, передает « Радиоточка НСН ».

Осколками повреждено одно из домовладений, отметил Старовойт. Власти окажут помощь в устранении последствий, пообещал он.

В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Населенный пункт частично остался без света.

Поселок Теткино Курской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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