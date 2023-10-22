ВСУ обстреляли курский поселок Теткино
22 октября 202315:43
Поселок Теткино Курской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Населенный пункт частично остался без света.
Осколками повреждено одно из домовладений, отметил Старовойт. Власти окажут помощь в устранении последствий, пообещал он.
Мэр Курска Игорь Куцак 16 октября сообщил о повреждении пяти домов в результате массовой атаки беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru