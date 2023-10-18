Средства ПВО сбили над российскими регионами 28 украинских беспилотников

В ведомстве указали, что украинская сторона использовала беспилотники самолётного типа, которые сбили над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Чёрного моря.

«Перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе системы ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

