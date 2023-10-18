Средства ПВО сбили над российскими регионами 28 украинских беспилотников
Ночью 18 октября дежурными средствами ПВО была пресечена очередная попытка Вооружённых сил Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что украинская сторона использовала беспилотники самолётного типа, которые сбили над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Чёрного моря.
«Перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе системы ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru