ВСУ обстреляли Краснояружский район Белгородской области
Под обстрел украинской армии в пятницу вечером попали два населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. В селе Вязовое осколками снарядов поврежден частный жилой дом и автомобиль, в населенном пункте Графовка - линия электропередачи.
«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территорий продолжается», - написал Гладков.
Накануне в поселке Теткино Белгородской области после обстрела ВСУ загорелись три жилых дома. Также повреждения получила водонапорная башня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru