ВСУ обстреляли Краснояружский район Белгородской области

Под обстрел украинской армии в пятницу вечером попали два населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области

Пострадавших нет. В селе Вязовое осколками снарядов поврежден частный жилой дом и автомобиль, в населенном пункте Графовка - линия электропередачи.

«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территорий продолжается», - написал Гладков.

Накануне в поселке Теткино Белгородской области после обстрела ВСУ загорелись три жилых дома. Также повреждения получила водонапорная башня, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУУкраинаБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры