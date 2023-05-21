ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области

МИД: итогом саммита стран G7 в Хиросиме стал набор одиозных высказываний антироссийского и антикитайского характера Токио: Япония отправит Украине 100 автомобилей и 30 тысяч пайков продовольствия Сийярто: Будапешт ждет от Киева и Брюсселя объяснений в связи с сообщениями о возможной остановке нефтепровода «Дружба» Телеграм-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает редкий винил с автографом СМИ: Кокорин вернется в «Фиорентину»