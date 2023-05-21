ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области
21 мая 202321:16
Украинская армия обстреляла населенный пункт Волоконовского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи. Частично обесточено село Тишанка и хутор Шаховка.
«В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам», - сообщил глава региона.
Силы противовоздушной обороны 21 мая сбили беспилотник в Белгородской области. Пострадавших в результате инцидента нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru