ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области

Украинская армия обстреляла населенный пункт Волоконовского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков решил публиковать сводку обстрелов Белгородской области

Пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи. Частично обесточено село Тишанка и хутор Шаховка.

«В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам», - сообщил глава региона.

Силы противовоздушной обороны 21 мая сбили беспилотник в Белгородской области. Пострадавших в результате инцидента нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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