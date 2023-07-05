ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области
Город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области отметил, что сработала система противовоздушной обороны.
«Но есть разрушения на земле. <...> Сильно повреждены два частных жилых дома и 5 автомобилей», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Ura.ru. Гладков указал, что глава городского округа Алексей Дыбов и оперативные службы находятся на месте, ведется подомовой обход.
Ранее Гладков сообщил, что в ночь на среду над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, напоминает телеканал 360.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru