ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области

Город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Глава области отметил, что сработала система противовоздушной обороны.

«Но есть разрушения на земле. <...> Сильно повреждены два частных жилых дома и 5 автомобилей», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Ura.ru. Гладков указал, что глава городского округа Алексей Дыбов и оперативные службы находятся на месте, ведется подомовой обход.

Ранее Гладков сообщил, что в ночь на среду над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, напоминает телеканал 360.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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