ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Снаряды упали на территории промзоны. Глава региона уточнил, что осколками неустановленного боеприпаса повредило автотранспортный завод.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, с начала суток 31 октября по городу выпустили 19 снарядов калибра 155 мм, пишет RT.

