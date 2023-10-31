ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
31 октября 202314:14
Украинская сторона обстреляла белгородский город Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Снаряды упали на территории промзоны. Глава региона уточнил, что осколками неустановленного боеприпаса повредило автотранспортный завод.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк, с начала суток 31 октября по городу выпустили 19 снарядов калибра 155 мм, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru