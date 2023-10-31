ВСУ обстреляли брянское село Алейниково

Село Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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По словам губернатора, никто не пострадал.

«Частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в населенном пункте нарушено энергоснабжение.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, с начала суток 31 октября по городу выпустили 19 снарядов калибра 155 мм, пишет RT.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
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