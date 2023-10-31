ВСУ обстреляли брянское село Алейниково
31 октября 202310:46
Село Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, никто не пострадал.
«Частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в населенном пункте нарушено энергоснабжение.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк, с начала суток 31 октября по городу выпустили 19 снарядов калибра 155 мм, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru