ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская Запорожской области

Украинская армия в понедельник обстреляла город Каменка-Днепровская на севере Запорожской области. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

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Удар нанесен около 19:00. Зафиксировано два взрыва.

Один снаряд попал в частный дом. Здание получило повреждение. Находившийся поблизости автомобиль сгорел.

По предварительным данным, пострадавших нет.

ВСУ 18 сентября обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня. По данным СМИ, пострадали минимум четыре человека, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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