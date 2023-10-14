ВСУ обстреляли Глушковский район Белгородской области
14 октября 202315:36
Украинская сторона обстреляла Глушковский район Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате украинского обстрела без света остались поселок Теткино и села Алексеевка, Коровяковка и Попово-Лежачи. Никто из людей не пострадал.
Кроме того, после взрыва произошло возгорание сухой травы, которе было оперативно потушено огнеборцами.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru