Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
8 мая 202321:03
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный аппарат в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - отметил он.
Под обстрел украинской армии 8 мая попали четыре населенных пункта Белгородской области. Снаряды ВСУ упали в городе Шебекино, селе Сподарюшино и хуторах Леоновка и Панков, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru