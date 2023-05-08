Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный аппарат в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - отметил он.

Под обстрел украинской армии 8 мая попали четыре населенных пункта Белгородской области. Снаряды ВСУ упали в городе Шебекино, селе Сподарюшино и хуторах Леоновка и Панков, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:БеспилотникиВСУУкраина

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