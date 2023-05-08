Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - отметил он.

Под обстрел украинской армии 8 мая попали четыре населенных пункта Белгородской области. Снаряды ВСУ упали в городе Шебекино, селе Сподарюшино и хуторах Леоновка и Панков, передает «Радиоточка НСН».

