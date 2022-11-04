ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
В посёлке Тёткино Курской области зафиксировано два прилёта, пять – в селе Гордеевка. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Отмечается, что на улице Комсомольская в Тёткино осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении.
«Праздничный день не стал исключением для обстрела со стороны ВСУ курского приграничья… Пять артиллерийских прилётов приняло на себя в очередной раз село Гордеевка Кореневского района. Здесь обошлось без пострадавших и повреждений», - уточнил Старовойт.
Губернатор поблагодарил защитников приграничной области, которые смогли подавить огонь противника.
Ранее пять человек, в том числе трое детей, пострадали при украинском обстреле села Гуево в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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