ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

В посёлке Тёткино Курской области зафиксировано два прилёта, пять – в селе Гордеевка. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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Отмечается, что на улице Комсомольская в Тёткино осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении.

«Праздничный день не стал исключением для обстрела со стороны ВСУ курского приграничья… Пять артиллерийских прилётов приняло на себя в очередной раз село Гордеевка Кореневского района. Здесь обошлось без пострадавших и повреждений», - уточнил Старовойт.

Губернатор поблагодарил защитников приграничной области, которые смогли подавить огонь противника.

Ранее пять человек, в том числе трое детей, пострадали при украинском обстреле села Гуево в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область
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