ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

Отмечается, что на улице Комсомольская в Тёткино осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении.

«Праздничный день не стал исключением для обстрела со стороны ВСУ курского приграничья… Пять артиллерийских прилётов приняло на себя в очередной раз село Гордеевка Кореневского района. Здесь обошлось без пострадавших и повреждений», - уточнил Старовойт.

Губернатор поблагодарил защитников приграничной области, которые смогли подавить огонь противника.

Ранее пять человек, в том числе трое детей, пострадали при украинском обстреле села Гуево в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

