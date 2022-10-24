В Курской области усилят контроль на основных магистралях региона

Ранее в Курской области и других приграничных с Украиной регионах был введен средний уровень реагирования.

«В соответствии с поручениями, которые зафиксированы в указе президента, у нас принят целый комплекс мер по усилению контроля за безопасностью на территории региона, в том числе мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях в Курской области, в том числе это приграничные районы. Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция», — цитирует губернатора ТАСС.

Старовойт указал, что сейчас оперативная обстановка не требует введения каких-либо ограничений на въезд в область или выезд за ее пределы региона. Глава региона напомнил, что с мая в Курской области создают усиленные линии обороны, эта работа продолжится.

