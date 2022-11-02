Пять человек пострадали при обстреле села в Курской области со стороны ВСУ

По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Старовойт отметил, что в результате обстрелов были повреждены несколько домов, включая местный продуктовый магазин.

«Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества. Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению», - написал Старовойт.

Ранее, 1 ноября, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

