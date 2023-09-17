ВСУ обстреляли два населенных пункта в приграничном районе Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 сентября обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Белгородское село Старый Хутор ВСУ обстреляли дважды

Губернатор уточнил, что зафиксировано шесть прилетов. Один из снарядов попал в район подстанции.

Повреждена линия электропередачи в Теткино. В населенном пункте нарушено электроснабжение.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам», - подчеркнул Старовойт.

Как сообщает «Радиоточка НСН», при обстреле поселка Успеновка Кореневского района Курской области пострадали три человека.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаКурская Область

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