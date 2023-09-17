ВСУ обстреляли два населенных пункта в приграничном районе Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 сентября обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Губернатор уточнил, что зафиксировано шесть прилетов. Один из снарядов попал в район подстанции.
Повреждена линия электропередачи в Теткино. В населенном пункте нарушено электроснабжение.
«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам», - подчеркнул Старовойт.
Как сообщает «Радиоточка НСН», при обстреле поселка Успеновка Кореневского района Курской области пострадали три человека.
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