Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородской областью
Российская система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Известно, что пострадала одна женщина, отмечает телеканал «360».
«Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Гладков, на место ЧП выехали глава Белгородского района Владимир Перцев, оперативные и аварийные службы.
Позже губернатор уточнил данные о пострадавшей: женщину с сотрясением мозга в состоянии средней степени тяжести доставят в больницу.
Ранее стало известно об обстреле автостанции в Перевальске в Луганской народной республике, в результате пострадали 15 человек, напоминает Газета.ру.
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