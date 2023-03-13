Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

Известно, что пострадала одна женщина, отмечает телеканал «360».

«Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, на место ЧП выехали глава Белгородского района Владимир Перцев, оперативные и аварийные службы.

Позже губернатор уточнил данные о пострадавшей: женщину с сотрясением мозга в состоянии средней степени тяжести доставят в больницу.

Ранее стало известно об обстреле автостанции в Перевальске в Луганской народной республике, в результате пострадали 15 человек, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ПВОБелгород
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