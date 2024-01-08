ВСУ обстреляли четыре района и три городских округа Белгородской области

Так, по Белгородскому району выпустили 10 артиллерийских снарядов и сбросили одно взрывное устройство с беспилотника. Атаку дрона зафиксировали в Борисовском районе, разрушений не выявлено. Кроме того, хутор Старый в Волоконовском районе обстреляли из миномета и гранатомета. В Краснояружском районе обстрелам подверглись села Колотиловка и Графовка.

«В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Долгое – установлено 15 прилетов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также в Грайворонском городском округе выпустили пять минометных снарядов, в Шебекинском — 30 снарядов по четырем населенным пунктам.

«В Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По МАПП "Шебекино" выпущено 29 гранатометных выстрелов и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА», — добавил губернатор.

Пострадавших или разрушений в округе нет.

Между тем в понедельник средства ПВО перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, пишет RT.

