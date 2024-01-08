ВСУ обстреляли четыре района и три городских округа Белгородской области

Украинские войска 7 января обстреляли четыре района Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Почти 130 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области

Так, по Белгородскому району выпустили 10 артиллерийских снарядов и сбросили одно взрывное устройство с беспилотника. Атаку дрона зафиксировали в Борисовском районе, разрушений не выявлено. Кроме того, хутор Старый в Волоконовском районе обстреляли из миномета и гранатомета. В Краснояружском районе обстрелам подверглись села Колотиловка и Графовка.

«В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Долгое – установлено 15 прилетов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также в Грайворонском городском округе выпустили пять минометных снарядов, в Шебекинском — 30 снарядов по четырем населенным пунктам.

«В Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По МАПП "Шебекино" выпущено 29 гранатометных выстрелов и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА», — добавил губернатор.

Пострадавших или разрушений в округе нет.

Между тем в понедельник средства ПВО перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, пишет RT.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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