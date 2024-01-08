ВСУ обстреляли четыре района и три городских округа Белгородской области
Украинские войска 7 января обстреляли четыре района Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, по Белгородскому району выпустили 10 артиллерийских снарядов и сбросили одно взрывное устройство с беспилотника. Атаку дрона зафиксировали в Борисовском районе, разрушений не выявлено. Кроме того, хутор Старый в Волоконовском районе обстреляли из миномета и гранатомета. В Краснояружском районе обстрелам подверглись села Колотиловка и Графовка.
«В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Долгое – установлено 15 прилетов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также в Грайворонском городском округе выпустили пять минометных снарядов, в Шебекинском — 30 снарядов по четырем населенным пунктам.
«В Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По МАПП "Шебекино" выпущено 29 гранатометных выстрелов и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА», — добавил губернатор.
Пострадавших или разрушений в округе нет.
Между тем в понедельник средства ПВО перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, пишет RT.
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