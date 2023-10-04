ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском кассетными боеприпасами

«Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО ... Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, указывает телеканал «360». Однако зафиксированы частичные разрушения жилых домовладений и хозпостроек. Последствия ЧП уточняются.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили в Брянской области украинский беспилотник самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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