ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО ... Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, указывает телеканал «360». Однако зафиксированы частичные разрушения жилых домовладений и хозпостроек. Последствия ЧП уточняются.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили в Брянской области украинский беспилотник самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
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