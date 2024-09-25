ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области
Украинская сторона атаковала четыре населенных пункта Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате украинских обстрелов никто не пострадал.
Губернатор региона отметил, что в поселке Доброполье после сброса взрывного устройства с беспилотника разрушена крыша в частном доме, кроме того, огнем уничтожены надворные постройки.
Ранее в селе Большое Солдатское Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена газораспределительная станция, напоминает «Свободная пресса».
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