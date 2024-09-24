В результате обстрела Белгорода пять раненых, повреждены 37 домов и 21 машин

В результате обстрела Белгорода число раненых возросло до пяти человек. Один из пострадавших, мужчина с осколочным ранением ноги, был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №2, где получил необходимую медицинскую помощь и был отпущен на амбулаторное лечение. Состояние четырех госпитализированных оценено как средней степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пожарные успешно потушили возгорания на территории четырех частных домов, где сгорели жилые здания и хозяйственные постройки. На месте происшествия работают все экстренные службы, включая МЧС, Росгвардию и бригады скорой помощи.