В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили четыре беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре ... аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Богомаз, разрушений нет, никто не пострадал. На месте работают специалисты оперативных служб, отмечает РЕН ТВ.
Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Теткино Курской области, пострадал один человек, напоминает телеканал «360».
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