В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили четыре беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

В районе Севастополя средствами РЭБ посадили беспилотник

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре ... аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, разрушений нет, никто не пострадал. На месте работают специалисты оперативных служб, отмечает РЕН ТВ.

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Теткино Курской области, пострадал один человек, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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